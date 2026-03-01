Cónsul de Honduras en Israel pide a connacionales que mantengan la calma y siga los protocolos de seguridad ante ataques

Tegucigalpa – La cónsul de Honduras en Israel, Tesla Flores, exhortó este domingo a los connacionales residentes y turistas en esta nación que tengan calma, paciencia y no salgan de sus refugios mientras siga el conflicto con Irán.

En una entrevista al noticiero Hoy Mismo, descartó que haya hondureños heridos y fallecidos en las represalias de Irán a Israel tras que el primero empezara a bombardear este fin de semana.

“Es un poco desgastante, es un estrés y hay que tener calma y paciencia porque no vamos a permanecer siempre en esta situación y volver pronto a la vida normal”, dijo la diplomática hondureña.

Manifestó que muchos hondureños residentes en Israel no están en riesgo y están a salvo de los ataques porque pudieron ingresar al refugio.

Aunque confirmó que una pareja de turistas hondureños ingresó el viernes a Israel y hasta este domingo pudieron comunicarse con ella.

Flores reveló que la pareja se encuentra resguardada en un hotel en la ciudad de Jerusalén y que han logrado mantener una comunicación constante desde horas de la mañana.

Indicó que la pareja quiere salir de Israel, pero que no se puede porque el espacio aéreo está cerrado y el único acceso son las fronteras terrestres, pero desconoce si es seguro.

La cónsul divulgó los nombres de la pareja: Fabiola Mejía Fúnez y Melvin Humberto Bardales que procedían de Italia.

Reiteró su mensaje a los hondureños residentes que mantengan los protocolos de seguridad y seguirlo al pie de la letra.

“Una vez que suena la primera alarma tenemos que prepararnos para buscar el refugio más cercano, sea dentro o fuera de la residencia”, externó.

Señaló que los hondureños deben mantener en sus lugares de refugio mucha agua, comida, medicamentos, equipo de primero auxilio, baterías y tener cargado el celular. AG