Cónsul de Honduras en Israel llama a la comunidad a estar en alerta en las próximas horas ante posibles represalias de Irán

Tegucigalpa – La cónsul de Honduras en Israel, Tesla Flores, manifestó este sábado que la comunidad se encuentra en alerta ante los ataques de esta nacion y Estados Unidos en contra de Irán.

En una entrevista al noticiero TN5, confirmó que desde hace semanas venía manejando la información de las operaciones de ataques en conjunto en Irán, pero que no tenía la certeza de cuando iniciaría.

Contó que en la embajada de Honduras en Israel posee un refugio para protegerse ante ataques y que ya ha ingresado en cuatro ocasiones ante emisiones de alertas de ataques iranies que han sido interceptadas por la defensa israelí.

Flores afirmó que ya envió notificación de alerta y prevención a la comunidad hondureña en Israel para que tomen precauciones en las próximas horas, especialmente en la noche-madrugada.

“No tenemos ningún evento que asuste a la comunidad hondureña, todos toman los protocolos de seguridad ya pasamos esto el año pasado que fueron ataques de 12 días”, dijo la diplomática.

Afirmó que hay presencia de hondureños en las regiones del norte, sur y centro de Israel.

Flores avizoró que la noche será larga debido a su experiencia en el pasado que los ataques ocurren en estas horas y aconsejó a la comunidad hondureña a prepararse en esta larga jornada.

“Estamos preparados para la noche que es lo más fuerte, solo nos queda esperar y seguir los protocolos de seguridad y esperemos que la comunicación sea tan efectiva como en el pasado”, expresó.

Señaló que la única forma de mantenerse comunicados es por internet y vía WhatsApp.

La cónsul detalló que alrededor de 130 hondureños residen en Israel. AG