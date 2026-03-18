Consuelo Porras firmó adopciones irregulares de niños de Guatemala, El Salvador y Honduras

(Tomado de El Faro) – El Faro tuvo acceso a documentos que confirman que la actual Fiscal General de Guatemala, Consuelo Porras, firmó, a inicios de los años ochenta, al menos ocho adopciones irregulares. Este año, en el que busca su reelección, ya no aparece en su postulación una constancia de su tiempo como administradora del Hogar Elisa Martínez, puesto en el que las suscribió.

Información recién entregada a un grupo de expertos de las Naciones Unidas implica a la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, en al menos 80 “alegaciones de adopciones ilegales” cometidas por el Estado entre 1968 y 1996.

En el 40 % de estos casos, la identidad de los niños fue cambiada. El Faro tuvo acceso a ocho de ellos, que involucran a nueve niños puestos en adopción entre enero y agosto de 1982. Los documentos en poder del periódico muestran que Consuelo Porras se involucró en adopciones cuestionadas no solo para niños guatemaltecos, en su mayoría indígenas, sino también para hijos de madres de El Salvador y Honduras.

En aquel entonces, Porras trabajaba en la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia. Documentos de procesos de adopción en poder de este medio la identifican entre enero y agosto de 1982 como la administradora del Hogar Elisa Martínez (HEM), un centro que formaba parte del programa nacional de adopciones…