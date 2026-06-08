Construcción de puente Germania avanza con llegada de las vigas para instalarlas en la estructura principal

Tegucigalpa – La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), comunicó que la construcción del puente Germania en la salida de Tegucigalpa hacia la zona sur del país avanza con la llegada de las vigas para su instalación.

La nota de prensa indica que se desarrollan las labores de colocación de refuerzo en los diafragmas de la estructura y colado de concreto para garantizar la resistencia y durabilidad del puente.

Igualmente, señaló que los equipos técnicos preparan un área destinada a la instalación de paneles para la construcción de prelosas.

Asimismo, señaló que las vigas que conformarán la estructura principal del puente Germania fueron trasladadas desde el plantel de CONHSA-PAYHSA hacia Tegucigalpa.

Consideró que esto es un paso clave para continuar con las labores de montaje de la obra y avanzar en una nueva etapa de construcción del proyecto.

La construcción de este puente es considerada como una obra estratégica para la SIT para fortalecer la conectividad y la seguridad vial en la capital hondureña. AG