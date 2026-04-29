Constitucionalista señala que nuevas autoridades del CNE y TJE deben tener compromiso real con la democracia

Tegucigalpa – A criterio del abogado constitucionalista Oliver Erazo, que los auto postulantes tengan un verdadero compromiso real con la democracia debe ser el principal criterio en la selección de los nuevos representantes del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), más allá de los títulos académicos o la experiencia profesional.

Erazo explicó que dentro de los procesos de selección es positivo que la población tenga contacto con los postulantes, en referencia a las audiencias públicas.

También los mecanismos que permiten evaluar las hojas de vida y también su trayectoria profesional, pero lo más importante es su compromiso democrático y su compromiso con el país, añadió.

“Se pueden evaluar títulos, maestrías, doctorados y experiencia, pero nada de eso tendrá peso si no existe un compromiso real con la democracia”, enfatizó el jurista, al tiempo que advirtió que quienes asuman estos cargos siempre estarán expuestos a presiones de poder.

En ese sentido, subrayó que el Congreso Nacional de Honduras debe tomar en cuenta estos aspectos al momento de elegir a las nuevas autoridades del CNE y TJE, priorizando perfiles con principios democráticos sólidos.

Al concluir el constitucionalista indicó que no es determinante si los postulantes tienen afinidad con partidos políticos, sino qué tan comprometidos están con la democracia hondureña y con garantizar procesos electorales transparentes. LB