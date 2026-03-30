Constitucionalista cuestiona procedimiento legislativo tras renuncia de presidenta de la CSJ: “Se cometió un error gravísimo”

Tegucigalpa- El abogado constitucionalista Oliver Erazo señaló que la renuncia de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Ráquel Obando, plantea dudas sobre el cumplimiento del debido proceso legislativo.

Según Erazo, la magistrada fue nombrada por el Poder Legislativo y posteriormente elegida presidenta por el pleno, por lo que su renuncia debía ser conocida y aprobada formalmente por el pleno de la Corte.

“Lo correcto era que el pleno conociera la renuncia para aprobarla o improbarla, pero esto no ocurrió. Esto constituye un error gravísimo en el procedimiento legislativo y podría permitirle a la presidenta recurrir a demandar legalmente al Estado de Honduras por violación al debido proceso”, explicó Erazo.

El abogado enfatizó que existe confusión entre el juicio político y el procedimiento de aceptación de renuncia, y que las denuncias que motivan la solicitud de juicio político deben ser debidamente conocidas y evaluadas por el pleno. Además, hizo un llamado a la “auditoría social” para que los hondureños conozcan los expedientes y causas de las denuncias.

Erazo advirtió que la falta de un procedimiento formal podría generar conflictos institucionales y alimentar narrativas políticas para la izquierda que no corresponden, ya que procesalmente la denuncia no puede considerarse archivada y debe seguir su curso.LB