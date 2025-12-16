Constitucionalista cuestiona ordenanza presidencial a FFAA “esta orden evidentemente es de tipo ilegal”

Tegucigalpa – El abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos cuestionó las recientes declaraciones de la presidenta Xiomara Castro, quien solicitó el despido inmediato de militares y policías que participaron en el desalojo de miembros de colectivos del partido Libertad y Refundación (Libre), apostados en las instalaciones del Infop en protesta por los resultados electorales.

Barrientos, en declaraciones a Proceso Digital, sostuvo que la actuación de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional se enmarca en lo que establece la Constitución de la República, específicamente en el artículo 272, el cual otorga a las Fuerzas Armadas la facultad de vigilar el proceso electoral, custodiar el material electoral y coadyuvar con la Policía para garantizar la paz, la tranquilidad y la ausencia de actos de violencia durante los comicios.

“Definitivamente, la Constitución le da a las Fuerzas Armadas ese mandato claro. Por esa razón, durante el proceso electoral, las Fuerzas Armadas se ponen a la orden del órgano electoral”, explicó el jurista.

En ese sentido, señaló que la acción de resguardar la integridad del material electoral almacenado en las bodegas del Infop forma parte de ese mandato constitucional, por lo que no puede considerarse una actuación irregular.

Barrientos añadió que, al estar las Fuerzas Armadas bajo la coordinación del órgano electoral en asuntos relacionados con elecciones, la presidenta de la República no puede emitir órdenes que contradigan ese mandato constitucional. “Dar instrucciones para despedir a los efectivos que cumplieron con esa función va en contra del espíritu del artículo constitucional que regula el papel de las Fuerzas Armadas en el proceso electoral”, enfatizó.

Asimismo, recordó que la Constitución establece que nadie está obligado a cumplir órdenes ilegales. “Esta orden evidentemente es de tipo ilegal, porque pretende sancionar a funcionarios que actuaron conforme a la Constitución y a la ley”, concluyó el abogado constitucionalista. LB