Constitucionalista critica renuncia de presidenta de CSJ y la califica como evasión de responsabilidad en medio de juicio político

Tegucigalpa- La abogada constitucionalista Ruth Lafosse cuestionó la renuncia de la magistrada Rebeca Raquel Obando a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, señalando que su salida en medio de un juicio político no exime responsabilidades y, por el contrario, agrava la percepción sobre sus actuaciones.

“La renuncia de esa manera no limpia sus actos; al contrario, afirma la gravedad de la función de su voto dentro de la Corte Suprema de Justicia”, expresó Lafosse, al tiempo que calificó la decisión como una evasión del control constitucional.

La jurista advirtió que cuando una alta funcionaria abandona su cargo en medio de un proceso de escrutinio político, como lo es un juicio político, se debilita el cierre institucional que debe garantizar la rendición de cuentas ante la población.

Según explicó, este tipo de acciones puede sentar un precedente negativo en una democracia, ya que “en vez de establecer responsabilidades, se corre el riesgo de convertir la salida del cargo en un mecanismo de evasión”.

Lafosse sostuvo que el proceso debió continuar, independientemente de la renuncia, y que la funcionaria debía ser sustituida por otro magistrado mientras se deducen responsabilidades. En ese sentido, enfatizó que el hecho de ocupar la presidencia de la Corte no la exime de su condición de magistrada ni de las obligaciones inherentes a su cargo.

Asimismo, subrayó que el juicio político corresponde al Congreso Nacional y no se trata de un proceso jurisdiccional, por lo que la renuncia no debería interferir en su desarrollo.

La constitucionalista también advirtió sobre el impacto de este tipo de decisiones en el sistema democrático, al señalar que “si el poder puede irse sin responder a la población, se pierde el precedente y se debilitan los mecanismos de control constitucional”.

Finalmente, Lafosse remarcó que la crisis institucional no se resuelve con cambios de cargos, sino con el esclarecimiento de los hechos y la deducción de responsabilidades políticas, como lo demanda la ciudadanía.LB