Constitucionalista advierte que se debe exigir claridad sobre la titularidad de la Sala Constitucional

Tegucigalpa – El abogado constitucionalista Oliver Erazo alzó la voz este miércoles ante la incertidumbre que rodea la titularidad de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, señalando que la negativa de algunos sectores en permitir que el magistrado Fernando Padilla asuma la dirección de dicha sala carece de justificación legal y obedece a intereses políticos.

– “El magistrado Padilla no puede claudicar, y sus compañeros no lo pueden dejar solo. La historia exige de este pleno que dé la cara, remarcó el constitucionalista.

– Esto ya no es un tema jurídico, es un problema político”, apuntó el jurista.

“Debemos empezar haciéndonos una pregunta: ¿tiene alguna imposibilidad legal, constitucional o reglamentaria el magistrado Fernando Padilla para asumir la titularidad de la Sala de lo Constitucional? La respuesta es no”, afirmó categóricamente Erazo.

Para el experto en derecho constitucional, si no existe ningún obstáculo jurídico para que Padilla asuma el cargo, el hecho de que no se respete el orden de prelación establecido por el pleno es sumamente grave. “Eso responde a un interés político, y es muy preocupante que en una sala donde reposa el Estado democrático constitucional de derecho estemos hablando de política y no de respeto a la Constitución”, sostuvo.

Erazo también recordó que el magistrado Padilla ya fue víctima de una vulneración a sus derechos el año pasado. “Fue educado y consecuente cuando se le mancilló su derecho. Ahora parecía que eso no se repetiría, pues hay acuerdos por escrito. Pero si las decisiones tomadas por el pleno no se respetan, ¡válgame Dios! ¿En qué país estamos viviendo?”, cuestionó.

Uno de los escenarios más delicados, según el jurista, sería la posibilidad de que se pretenda presentar un requerimiento fiscal contra el magistrado Padilla. “Si eso ocurre, ¿quién conocerá de la garantía de amparo que podría presentar Padilla? ¿Sus propios compañeros? No hay quien ponga orden. Por eso es urgente la creación de un Tribunal Constitucional independiente”, planteó.

Erazo fue enfático al señalar que no hay necesidad de inventar conflictos donde no los hay. “Aquí solo hay que cumplir la ley. El magistrado debe asumir la dirección como corresponde. Esta discusión no existiría en un país serio. Lo que está pasando está generando inseguridad e inquietud en el pueblo hondureño”, alertó.

Finalmente, hizo un llamado directo al resto de magistrados: “El magistrado Padilla no puede claudicar, y sus compañeros no lo pueden dejar solo. La historia exige de este pleno que dé la cara y diga con nombre y apellido qué está pasando, por qué está pasando y quién está detrás. Mañana será muy tarde. Hoy es Padilla, mañana puede ser otro. Ya hay un acta de pleno que establece claramente quién asume la dirección de la sala. Este no es un tema jurídico, es un problema político”.

Erazo concluyó con una advertencia: “Cuando hayamos perdido la democracia y el estado de derecho, estaremos llorando sobre la leche derramada. Hoy es el momento de actuar”. LB