Consternación en velatorio de seis menores fallecidos en incendio en San Pedro Sula

San Pedro Sula.– La desolación volvió a apoderarse este jueves de la zona norte de Honduras durante el velatorio de los seis menores de edad que perdieron la vida en el incendio que consumió su vivienda la madrugada del miércoles en el sector de los Bordos de Esquipulas.

Las víctimas fueron identificadas como Daniela Azucena Cortés Mejía, de 19 años; Jahir Cortés Mejía, de 17; Jairo Joel, de 10; Isaías, de 6; Mayra, de 7; y Madison Charlotte, de seis meses, hija de Daniela.

Bajo una humilde galera construida con láminas y madera, familiares, vecinos y amigos se congregaron para dar el último adiós a los pequeños. Seis ataúdes, rodeados de arreglos florales y acompañados por las fotografías de las víctimas, reflejaban el profundo dolor que embarga a la comunidad tras la tragedia.

Entre lágrimas, Bessy Cortés, tía de los menores, relató el difícil panorama que enfrentaba la familia y recordó que uno de los niños, Jairo Joel, de nueve años, luchaba contra una anemia que requería constantes transfusiones de sangre, tratamiento que era posible gracias al apoyo solidario de los habitantes del sector.

La familiar también reveló el delicado estado emocional de Dylan, el único de los hermanos que logró sobrevivir al incendio. Según explicó, el menor sufrió varios desmayos y crisis nerviosas al presenciar la llegada de los féretros de sus hermanos al lugar del velatorio.

La tragedia ha generado una profunda conmoción entre los habitantes de los Bordos de Esquipulas, quienes han acompañado a la familia desde el momento del siniestro y continúan brindando apoyo en medio del difícil proceso de despedida de los seis menores.

En las próximas horas se tiene programado el entierro de las víctimas en un cementerio de la localidad. IR