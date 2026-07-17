Consternación en Olancho por la muerte del comunicador Carlos Bustillo Valle

Tegucigalpa-. El comunicador social Carlos Bustillo Valle fue encontrado sin vida en el interior de su vivienda, ubicada en el barrio La Cruz de la ciudad de Catacamas, hecho que ha causado consternación entre familiares, amigos y colegas del gremio periodístico.

Bustillo Valle, originario de la comunidad de Guacoca, municipio de San Francisco de la Paz, era ampliamente reconocido por su trayectoria en la radio y la televisión del departamento de Olancho, donde durante varios años ejerció su labor informativa y mantuvo una estrecha relación con la comunidad.

De acuerdo con las primeras observaciones realizadas en el lugar, el comunicador habría fallecido por causas naturales.

Las autoridades indicaron que el estado de rigidez cadavérica hacía presumir que tenía varias horas de haber muerto al momento de ser encontrado.

Tras conocerse la noticia, familiares, amistades y compañeros de los medios de comunicación se trasladaron hasta su residencia para expresar sus muestras de pesar y acompañar a sus seres queridos en este difícil momento.

Elementos de la Policía Nacional también llegaron al inmueble para realizar el reconocimiento correspondiente y recopilar la información necesaria como parte del procedimiento legal.

La muerte de Carlos Bustillo deja un profundo pesar en el gremio de la comunicación de Olancho, donde era apreciado por su profesionalismo y dedicación al ejercicio periodístico. IR