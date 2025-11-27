Consternación en gremio médico por asesinato con saña de “un galeno excepcional”

Tegucigalpa – La misteriosa muerte de Miguel Ángel Salgado Cabezas, un médico que laboraba en el Hospital Escuela ha causado conmoción en el gremio de la medicina.

Sus compañeros lo describieron como un profesional excepcional, entregado y responsable y especialmente con una gran calidez.

El doctor Lenin García dijo que la muerte del joven les consterna que haya sido víctima de violencia y que terminaran con su vida de una forma tan vil.

El cadáver del joven galenos fue localizado en una zona utilizada como botadero de basura en el sector La Planada, aldea Lomas del Diamante, al sur de Tegucigalpa, mientras su vehículo fue encontrado en el mismo sitio donde lo estacionaba a diario.

“No somos quienes para juzgar, pero simplemente no nos parece que sea una muerte digna para una persona tan agradable y tan responsable como él”, declaró García.

El decano de la Facultad de Medicina, Gustavo Galo lamentó la falta de seguridad en los alrededores de esta zona hospitalaria que incluye además del Hospital Escuela, la Facultad de Medicina, el Hospital Mario Mendoza y se extiende hasta la Dirección de Medicina Forense.

Acuerdo de Duelo Dr. Miguel Ángel Salgado Cabezas (Q.D.D.G.) pic.twitter.com/5jEviicvel — Colegio Médico de Honduras (@ColegioMedicoHN) November 27, 2025

La situación hace reflexionar en mejorar la seguridad, pues la zona es insegura, confirmó el médico, mientras participaba en una ceremonia honrando la memoria de Miguel Ángel Salgado Cabezas.

Ante esta problemática, los médicos realizan un llamado a las autoridades a que no olviden los principales derechos de los hondureños como salud, educación y seguridad y recriminan que quienes se dedican a hacer su trabajo son víctimas de violencia.

“Ya es tiempo de poner la mirada en sitios que son aún más delicados, en los hospitales es común que veamos delincuencia, asaltos, robos, hurtos e incluso situaciones en las que se le arrebate la vida a alguien”, expresó García. VC