Consternación en El Progreso: hallan sin vida a joven estudiante de Medicina reportada como secuestrada

Tegucigalpa- En las últimas horas se confirmó el hallazgo sin vida de Valeria Jolette Alvarado Borjas, joven de 20 años que había sido reportada como desaparecida días atrás en la ciudad de El Progreso, departamento de Yoro, en el norte de Honduras.

Valeria, estudiante de la carrera de Medicina e hija del ingeniero Carlos Alvarado, era descrita por familiares y amigos como una joven dedicada a sus estudios y con el sueño de convertirse en profesional de la salud para servir a su comunidad.

Inicialmente trascendió que el cuerpo había sido encontrado en un sector de El Progreso; sin embargo, medios de comunicación locales precisaron que el hallazgo se produjo en unas cañeras del municipio de San Manuel, en el departamento de Cortés.

Tras la confirmación, autoridades policiales se desplazaron hasta la zona para realizar el levantamiento cadavérico y comenzar las investigaciones que permitan esclarecer las circunstancias en que ocurrió el crimen y dar con los responsables.

La noticia ha causado profunda consternación entre familiares, amigos, compañeros de universidad y la comunidad progreseña, que en días anteriores mantenía la esperanza de encontrarla con vida. En redes sociales, múltiples mensajes de solidaridad y exigencias de justicia comenzaron a circular tras conocerse el trágico desenlace.

El caso se suma a la creciente preocupación ciudadana por la violencia que afecta a mujeres y jóvenes en el país, mientras la familia de Valeria enfrenta el dolor irreparable de perder a una hija que soñaba con salvar vidas y hoy se convierte en otra víctima que clama por justicia. Antes informamos : Encuentran cuerpo de fémina en estado de descomposición en cañeras de La Lima .LB