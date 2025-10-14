Consternación en Choloma durante la vela de dos niños fallecidos en trágico accidente vial

Tegucigalpa – En medio del dolor y las lágrimas, familiares, amigos y vecinos se reunieron desde la noche del lunes para velar los cuerpos de Daira Siloé López Serrano y Jefferson Sebastián Serrano Mejía, dos niños de apenas ocho años que perdieron la vida en un trágico accidente de tránsito ocurrido el lunes en la aldea San Marcos, municipio de Omoa.

La pequeña Daira Siloé fue velada en una iglesia evangélica, donde el ambiente de tristeza se mezclaba con los cantos de fe y las oraciones de consuelo. “Pedimos a los conductores tener más cuidado al conducir, porque por las imprudencias los que más sufren son los inocentes”, expresó entre sollozos una pariente.

Óscar Granada, pariente de la menor, también se pronunció a favor de que las autoridades sean más rigurosas con los conductores para que respeten las señales de tránsito.

A tan solo dos cuadras de distancia, otra familia vivía el mismo dolor. En otra sala se realiza la vela de Jefferson Sebastián, quien —según testigos— murió de manera instantánea en el lugar del accidente. Vecinos, compañeros de escuela y miembros de la comunidad llegaron a acompañar a los padres, que aún no encontraban palabras para comprender la tragedia.

El accidente que cobró la vida de los dos menores ocurrió cuando una camioneta realizó un adelantamiento en línea continua, impactando contra una mototaxi que transportaba estudiantes de un centro educativo. Otros cinco niños resultaron heridos, algunos de ellos con pronóstico reservado, y fueron trasladados al Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula.

En ambas velas, los asistentes elevaron plegarias no solo por el descanso de Daira y Jefferson, sino también por la recuperación de los pequeños que continúan hospitalizados. “Son angelitos que solo iban a estudiar y regresaron sin vida. No hay palabras”, comentó una vecina con la voz entrecortada.

Los cuerpos de socorro, ante el dolor que ha conmocionado a la comunidad, reiteraron su llamado a los conductores a extremar precauciones, especialmente durante este temporal lluvioso, cuando las carreteras se vuelven más peligrosas y un segundo de imprudencia puede costar vidas.

La comunidad de Choloma despide hoy a dos niños que dejaron un vacío imposible de llenar, y otros niños se encuentran en una cama de hospital, recordándoles a todos que detrás de cada volante hay una responsabilidad inmensa la de proteger la vida.LB