Constantes incrementos en precio de combustible provocó que inflación creciera más de lo previsto: Amparo Canales

Tegucigalpa – La economista, Amparo Canales, expresó hoy que a causa de los constantes incrementos en los precios de los combustibles la inflación creció más de las previsiones hechas por el Banco Central de Honduras (BCH).

La expresidenta del Colegio de Economistas señaló que la inflación ha sobrepasado el rango previsto por el Banco Central de Honduras (BCH), “que antes era entre un 4 o 5 %, sin embargo, para el mes de mayo cerró con 6.09”.

Aunque no dependen de un solo hecho, principalmente lo anterior ocurrió a causa de las alzas a los precios de los combustibles, explicó la experta.

“Esto tiene varias implicaciones, en primera instancia es el incremento que tuvo durante más de dos meses los precios de las gasolinas y esto tuvo un impacto directo en el transporte, en los insumos, la producción y también se incrementó el uso del fertilizante, la urea, que son fundamentales en la producción agrícola, esto ha ocasionado que se dispare la inflación”, acotó.

No obstante, ahora que inician a bajar los precios debe existir una baja en la inflación, aunque no será de inmediato, caviló.

La economista enfatizó que se espera que ahora, “que se están registrando, que los precios estén a la baja, esto se traslade también al consumidor final. Va a llevar un tiempo, la estabilización del mercado internacional”.

Consideró que es clave para que la Secretaría de Desarrollo Económico tenga vigilancia, sobre los mercados y evite los abusos en incrementos que no correspondan. (RO)