Consorcio de observadores concluye que elecciones en Honduras cumplen estándares internacionales

Tegucigalpa – El consorcio Observadores Electorales por Honduras 2025 (OEH25) presentó su Informe Preliminar sobre la jornada electoral presidencial del 30 de noviembre de 2025. Entre sus principales conclusiones es que el proceso electoral cumple con los estándares internacionales, además de una alta participación de la ciudadanía.

– OEH25 destacó que la jornada estuvo marcada por una alta participación de la población y que, a pesar de los desafíos preelectorales oportunamente identificados, la ciudadanía ejerció su derecho al voto de manera libre, secreta y pacífica.

OEH2025 es un consorcio de participación ciudadana que realizó una observación de alcance integral, independiente, representativa y basada en evidencia. La iniciativa contó con más de 1,100 observadores, coordinadores y digitadores que contribuyeron directamente a la integridad de las elecciones y al fortalecimiento de la democracia.

OEH2025 presentó este martes su informe preliminar sobre el proceso electoral en Honduras.

A continuación Proceso Digital reproduce los principales hallazgos del informe sobre observación electoral en Honduras:

Jornada pacífica

A partir de la información reportada por el 97 % de los observadores, el consorcio resaltó hallazgos positivos en los siguientes aspectos:

● Administración electoral: En un notable avance con relación a las elecciones primarias, el 99 % de las JRV recibió la maleta electoral. Los miembros de la JRV administraron los procesos de instalación, votación, escrutinio y transmisión de resultados de manera eficaz, garantizando el respeto a los horarios de apertura y cierre de la votación.

● Alta representación de los principales partidos en contienda: En más del 90 % de las JRV estuvieron presentes representantes de los tres principales partidos en contienda, un indicador clave que brinda certeza y transparencia al proceso.

● Condiciones de seguridad: A pesar de incidentes aislados de violencia o intimidación, la jornada electoral se llevó a cabo en un ambiente pacífico en el 96% de las JRV.

Principales desafíos identificados

El informe también identificó desafíos puntuales que requieren atención institucional:

● Fallas técnicas: Aun cuando el 98 % de las JRV contó con un lector biométrico, en el 39 % se reportaron dificultades para reconocer las huellas dactilares de los votantes. De igual manera, se reportaron retrasos significativos para la transmisión de resultados preliminares en el 12 % de las JRV.

● Obstáculos a la observación: Durante la jornada se presentaron reportes aislados sobre limitaciones a la labor de observación, las cuales se incrementaron durante los procesos de escrutinio y transmisión. Esto vulneró los derechos de las y los ciudadanos hondureños a observar sus procesos electorales y obtener información objetiva sobre los mismos.

Resultados electorales

En virtud de que la información preliminar dada a conocer por el CNE muestra un resultado muy ajustado entre los candidatos del Partido Liberal y el Partido Nacional, datos que son consistentes con la información recopilada por nuestro ejercicio de observación, OEH25 exhorta a los candidatos, sus simpatizantes y la ciudadanía en general a evitar autoproclamaciones, mantener la calma y la actitud de respeto hasta ahora demostrada y permitir que continúe el proceso de escrutinio conforme a la ley hasta la certificación de los resultados oficiales.

Próximas fases del proceso electoral

OEH2025 realizó un llamado a todos los actores políticos y ciudadanos a respetar de manera estricta el calendario electoral y la normativa vigente, particularmente en lo referido al período establecido para la presentación y resolución de impugnaciones, así como al plazo legal en que el Consejo Nacional Electoral debe realizar la declaración oficial de los resultados de las elecciones generales de Honduras 2025. El cumplimiento de estos tiempos es esencial para garantizar la transparencia, la certeza jurídica y la confianza ciudadana en el proceso democrático.

El también exhortó a la pronta normalización del funcionamiento del Tribunal de Justicia Electoral, de manera que las impugnaciones que puedan presentarse sean resueltas por el órgano especializado para impartir justicia electoral en tiempo y forma. Asimismo, invitó a los partidos políticos en contienda y otros actores interesados en el devenir de las elecciones a prevenir toda forma de interferencia política y judicialización indebida que pueda afectar el cumplimiento de las funciones estratégicas de los organismos electorales y el cumplimiento de los plazos legales establecidos para la declaratoria oficial y la transición pacífica y ordenada del poder.

El consorcio ratificó su compromiso de acompañar las fases venideras del proceso electoral y solicitó al CNE, que garantice condiciones óptimas para que las y los observadores puedan observar de manera sistemática y basada en evidencia el desarrollo de éstas. (RO)