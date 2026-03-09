Consorcio chino introdujo más de 200 asiáticos para construcción del Hospital del Sur bajo procesos migratorios irregulares

Tegucigalpa – El viceministro de Salud, Ángel Eduardo Midence reveló una serie de irregularidades en la construcción del Hospital del Sur, que van desde la contratación masiva de personal asiático bajo procesos migratorios anómalos que ya fueron informados al Ministerio Público.

– El funcionario cuestionó que más que el costo de los hospitales, no se están generando fuentes de empleos para hondureños y en su lugar se trae personal asiático incluso como albañiles.

Explicó que la licitación para la construcción del Hospital del Sur la ganó un consorcio chino, bajo unas condiciones específicas para que el personal que viniera a trabajar fuera especializado con el cual no se contara en Honduras. “Sin embargo, ya en visitas presenciales que hice, encontré personal asiático haciendo labores de albañilería que perfectamente podríamos haber empleado hondureños y definitivamente estamos en el proceso de revisión”, reforzó.

Aseveró que hubo muchas irregularidades en torno al estatus legal de estas personas que laboran en la construcción del Hospital del Sur, por lo que pidió ahondar sobre este extremo con las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM).

Midence reveló que el presupuesto total para la edificación de ese nosocomio asciende a 100 millones de dólares (2 mil 600 millones de lempiras), fondos con los que el consorcio contrató al personal chino para que laborara en Honduras.

Detalló que una de las irregularidades fue que el convenio tenía claridad de cuántas personas podían trabajar y había un límite máximo de extranjeros, pero el límite fue violentado en muchas ocasiones y no se hicieron los ajustes del caso.

Especificó que el convenio rezaba que tenía que haber 100 personas por cada periodo de tiempo, pero muchas veces eso se violentó y tampoco se regularizó.

El funcionario apuntó que han documentado cada una de las irregularidades y pasadas a las autoridades encargadas de deducir las responsabilidades judiciales.

Reconoció que han existido denuncias que estos empleados chinos han tratado de sobornar a personal del INP, pero estos extremos deben ser investigados por el Ministerio Público.

Señaló que el consorcio chino está comprometido a entregar el hospital finalizado en un plazo que no especificó el viceministro Midence.

Se estima que fueron más de 250 extranjeros que habrían entrado con exención de visado para la construcción del Hospital del Sur. “Nos hemos comunicado inmediatamente a raíz de esta información que recae en Salud con el Instituto Nacional de Migración y se nos ha dicho porque han realizado operativos y que estas personas pues no necesariamente están en un estado regular migratorio y que están en un proceso de naturalización fuera de lo normal”.

Recalcó que el consorcio chino se contrató para la construcción del hospital, pero aparentemente según la información revelada, todas estas personas que están naturalizando o están pidiendo el proceso de naturalización como empresarios.

Dijo sentirse asombrado por todo lo denunciado en el marco de la construcción de este hospital.

Reiteró que de acuerdo a la revisión de los cronogramas de la construcción de los hospitales, ninguno de ellos estará listo este 2026. “Van avanzando, la mayoría tienen retrasos en el periodo de ejecución y estamos haciendo toda una revisión y auditoría de los procesos”, dijo.

Consultado sobre las causas que impiden la conclusión de los nosocomios, el funcionario explicó que “hubo bastantes debilidades en los temas contractuales con los proveedores, muy pocas garantías al momento de establecer los puntos de ejecución, pero estamos tratando de ordenar la situación”. JS