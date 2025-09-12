Consejo de Ministros define Presupuesto General de 2026 será de L. 469 mil millones, 38 mil millones más que el actual

Tegucigalpa – El gobierno, a través del Consejo de Ministros, aprobó este viernes el monto del Presupuesto General de 2026 que será de 469 mil 249 millones de lempiras.

La presidenta Xiomara Castro participó de forma virtual en la reunión del Consejo de Ministros debido al cuadro de influenza que padece.

El ministro de Finanzas, Christian Duarte, compareció posteriormente a la reunión para brindar a los periodistas que cubren Casa Presidencial el monto oficial.

Detalló que el incremento nominal en comparación con el Presupuesto General de 2025 será de 38 mil 341 millones de lempiras, es decir, un 8.2 %.

Duarte informó que el presupuesto destinado a la Administración Central será de 279 mil 177 millones de lempiras y 189 mil 272 millones de lempiras a la administración descentralizada.

El ministro de Finanzas reveló que las exoneraciones fiscales para el 2026 serán de más de 90 mil millones de lempiras. AG