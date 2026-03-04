Consejo de Ministros crea la Oficina Presidencial de Comercio Exterior

Tegucigalpa – El presidente Nasry Asfura, celebró este martes en Casa Presidencial el segundo Consejo de Ministros de su administración, en el que se aprobó el decreto ejecutivo PCM-006-2026 mediante el que se crea la Oficina Presidencial de Comercio Exterior (OPCE), una instancia estratégica orientada a coordinar y dirigir la política comercial de Honduras.

– El Consejo de Ministros aprobó la creación de una nueva instancia adscrita a la Presidencia que coordinará la política de comercio exterior y las negociaciones comerciales del país.

La Oficina Presidencial de Comercio Exterior funcionará como un ente desconcentrado de la Presidencia de la República, encargado de la formulación y evaluación de la política de comercio exterior, así como de la administración general del régimen de comercio exterior del país, de acuerdo con el decreto ejecutivo aprobado en la sesión.

La nueva oficina estará a cargo de un comisionado presidencial con rango de secretario de Estado, quien reportará directamente al presidente de la República, con el objetivo de garantizar una conducción estratégica y coordinada de las relaciones comerciales internacionales.

El decreto también establece que todas las funciones de la Subsecretaría de Integración Económica y Comercio Exterior de la Secretaría de Desarrollo Económico serán asumidas por la Oficina Presidencial de Comercio Exterior a partir de la entrada en vigencia de la normativa.

En ese sentido, se trasladan a la OPCE la Dirección General de Integración Económica y Política Comercial, la Dirección General de Administración y Negociación de Tratados y la Misión Permanente de Honduras ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), dependencias que anteriormente formaban parte de la estructura de la Subsecretaría de Integración Económica y Comercio Exterior.

El decreto que sustenta esta decisión destaca que el sector externo representa un pilar fundamental para la economía hondureña, considerando que el valor de las exportaciones equivale en promedio al 43 % del Producto Interno Bruto (PIB) en los últimos 15 años, mientras que el índice de apertura comercial ronda el 106 % durante el mismo período.

Las autoridades subrayaron que esta reorganización institucional permitirá potenciar la atracción de inversiones, la generación de empleo y el incremento de las exportaciones, contribuyendo a un crecimiento económico sostenido y al fortalecimiento de la posición de Honduras en el comercio internacional. JS