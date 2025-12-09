Consejo de Educación Superior pide a políticos abstenerse de incitar a la polarización o al conflicto

Tegucigalpa – El Consejo de Educación Superior (CES) pidió a políticos abstenerse de incitar a la polarización o al conflicto.

El CES reconoce y valora, como expresión fundamental de la soberanía popular, la participación ciudadana manifestada en las urnas, señala un pronunciamiento público.

En el mismo exhortó a partidos políticos, candidatos, liderazgos y simpatizantes, a actuar con responsabilidad democrática, moderación y respeto, absteniéndose de incitar a la polarización o al conflicto y a evitar autonombrarse ganadores de un proceso electoral que está en plena proceso de conteo de actas, por parte del Consejo Nacional Electoral.

A continuación Proceso Digital reproduce el pronunciamiento del CES:

A la sociedad hondureña el Consejo de Educación Superior (CES), en representación del conjunto de instituciones que integran el Sistema de Educación Superior de Honduras, ante los planteamientos públicos orientados a promover la anulación de las elecciones celebradas el 30 de noviembre de 2025, mediante las cuales se eligen las autoridades de gobierno para el periodo 2026-2030, manifiesta a la ciudadanía lo siguiente:

El Sistema de Educación Superior reconoce y valora, como expresión fundamental de la soberanía popular, la participación ciudadana manifestada en las urnas. La jornada electoral constituyó un ejercicio democrático de alto significado, cuyo resultado debe respetarse como expresión de la voluntad soberana del pueblo hondureño.

En una democracia, cualquier inconformidad debe gestionarse por las vías competentes, con evidencias, siguiendo los procedimientos legales establecidos en las normas electorales, respeto al debido proceso y estricto apego al Estado de derecho.

Exhortamos a la ciudadanía a mantener la calma, la prudencia y la convivencia pacífica, evitando la desinformación y los llamados a la confrontación. De igual forma, hacemos un llamado firme a los partidos políticos, candidatos, liderazgos y simpatizantes, a actuar con responsabilidad democrática, moderación y respeto, absteniéndose de incitar a la polarización o al conflicto y a evitar autonombrarse ganadores de un proceso electoral que está en plena proceso de conteo de actas, por parte del Consejo Nacional Electoral.

Se exhorta también al Consejo Nacional Electoral a informar a los ciudadanos, los resultados obtenidos en los diferentes niveles electivos a la brevedad posible en el marco de lo que establece la Ley Electoral.

Recordemos que corresponde a las autoridades electorales competentes realizar el conteo, verificación, resolución de incidencias e inconsistencia de actas y la declaratoria oficial correspondiente. La credibilidad institucional se fortalece cuando las diferencias se procesan mediante normas jurídicas, procedimientos y decisiones formalmente emitidas por los órganos facultados.

El Sector de Educación Superior reafirma su compromiso con la democracia, la cultura de paz, la legalidad y la búsqueda del bien común. Honduras necesita serenidad, respeto y altura cívica para transitar esta etapa con unidad y estabilidad.

En consecuencia, instamos a todos los sectores nacionales a respetar la voluntad ciudadana expresada en las urnas, a evitar confrontaciones y a contribuir a un clima de paz social, en el marco de la institucionalidad democrática. (RO)