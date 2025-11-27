Consejo de Educación Superior exhorta a participar masivamente en elecciones y preservar la paz

Tegucigalpa – El Consejo de Educación Superior (CES) exhorta a participar masivamente en elecciones y preservar la paz.

A través de un pronunciamiento público el CES también solicitó a todos los actores políticos y ciudadanía a acatar plenamente el período de silencio electoral decretado por las autoridades competentes.

A continuación Proceso Digital reproduce el pronunciamiento del CES:

A la sociedad hondureña el Consejo de Educación Superior (CES), en representación de todas las instituciones que conforman el Sistema de Educación Superior de Honduras, ante la celebración del proceso de votación programado para el domingo 30 de noviembre de 2025, mediante el cual se elegirán a las nuevas autoridades de gobierno para el período 2026–2029, se dirige respetuosamente a la ciudadanía hondureña para expresar lo siguiente:

1. Invitamos a toda la población a participar masivamente en las urnas, ejerciendo de manera libre, consciente y responsable el derecho al sufragio, elemento fundamental para el fortalecimiento de nuestra democracia.

2. Hacemos un llamado a preservar en todo momento la paz, la cordialidad y la tranquilidad, antes, durante y después de la jornada electoral, recordando que el respeto mutuo y la convivencia pacífica son pilares esenciales de una sociedad democrática.

3. Solicitamos a la ciudadanía, a los actores políticos y a todos los sectores del país acatar plenamente el período de silencio electoral decretado por las autoridades competentes, con el fin de asegurar un ambiente adecuado para la reflexión y la toma de decisiones informadas.

4. Reafirmamos el compromiso del Sistema de Educación Superior con la promoción de los valores democráticos, la cultura de paz y el respeto al Estado de derecho, pilares indispensables para el desarrollo de Honduras.

El Consejo de Educación Superior exhorta a todas y todos a vivir este proceso con responsabilidad cívica, contribuyendo a que la jornada electoral del 30 de noviembre transcurra en un ambiente de armonía, respeto y participación ciudadana. (RO)