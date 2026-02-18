Consejo de Educación Superior designa a abogado Javier David López Padilla como represente en comisión para gestión de UNAG

Tegucigalpa – El Consejo de Educación Superior (CES), designó hoy al abogado Javier David López Padilla, como representante en la Comisión para la Gestión Universitaria de la Universidad Nacional de Agricultura (UNAG)

Asimismo, el Consejo acordó instruir a la Dirección de Educación Superior, para que, en el ejercicio de sus competencias legales y técnicas, realice una supervisión académica integral de la Universidad Nacional de Agricultura (UNAG.

A continuación Proceso Digital reproduce el comunicado emitido por el CES:

El Consejo de Educación Superior (CES), en el marco de las atribuciones que la Ley de Educación Superior le confiere como órgano de dirección del sistema de educación superior, reunido en Sesión Extraordinaria No, 409 celebrada este día, en atención al Decreto No. 9-2026 emitido por el Congreso Nacional de la República y al oficio correspondiente mediante el cual se solicitó la designación del representante del Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) ante la Comisión para la Gestión Universitaria de la Universidad Nacional de Agricultura (UNAG), informa a la comunidad universitaria y a la sociedad hondureña lo siguiente:

El Consejo respalda la designación que hace la UNAH del Abogado Javier David López Padilla, consejero propietario del Consejo de Educación Superior, como su representante ante dicha Comisión. El consejero López Padilla, destacado profesional y académico universitario, ejercerá esta responsabilidad con la solidez del mandato conferido por el Consejo de Educación Superior y en estricto apego al marco constitucional y a la normativa que rige la educación superior en el país.

Asimismo, el Consejo acordó instruir a la Dirección de Educación Superior, para que, en el ejercicio de sus competencias legales y técnicas, realice una supervisión académica integral de la Universidad Nacional de Agricultura (UNAG), a fin de emitir un diagnóstico técnico que permita aportar criterios especializados para la adecuada coordinación de las decisiones que se adopten en el seno de la Comisión.

El Consejo de Educación Superior reitera que la naturaleza esencial de las instituciones universitarias es académica y que la educación superior en Honduras se rige por principios constitucionales que garantizan su organización y desarrollo dentro del Sistema de Educación Superior.

En ese sentido, el CES considera que los procesos que impacten la gobernanza universitaria deben observar el marco establecido en el artículo 160 de la Constitución de la República y en la normativa vigente, privilegiando los ámbitos académicos y técnicos propios del sistema.

La UNAH en su papel de organizar, dirigir y desarrollar el Nivel de Educación Superior por medio del Consejo de Educación Superior, reafirma su compromiso con la calidad académica, la institucionalidad del sistema y el respeto al orden constitucional en materia de educación superior. (RO)