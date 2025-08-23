Consejo de Educación Superior acuerda adelantar actividades para que se ejerza el voto sin presiones

Tegucigalpa – El Consejo de Educación Superior, que aglutina a todas las universidades públicas y privadas del país, acordó adelantar actividades para que tanto personal docente, administrativo como estudiantes puedan ejercer el voto el 30 de noviembre sin presiones.

Reunidos en Tegucigalpa, el Consejo de Educación Superior, determinó, adelantar en la medida de lo posible todas las actividades para que el 30 de noviembre no existan presiones estudiantiles.

El Consejo de Educación Superior invitó a toda la comunidad universitaria y al pueblo hondureño a ejercer su derecho al voto este 30 de noviembre, de manera informada, razonada y en libertad.

Honduras afronta elecciones generales el 30 de noviembre en medio de una crisis preelectoral con vicios de corrupción en el proceso.

Sin embargo, todos los sectores de la sociedad incluidas las iglesias han hecho un llamado para que exista una participación masiva en esa fecha.

La academia se unió a este llamado y pidió ejercer el derecho al voto con responsabilidad y en paz. (RO)