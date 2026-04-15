CNDS sostiene primera reunión bajo administración de Asfura para abordar reformas penales

Tegucigalpa – En las últimas horas se realizó la primera reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad bajo la administración del presidente Nasry Asfura.

En la reunión estuvieron presentes el mandatario hondureño; el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano; el titular de la Corte Suprema de Justicia, Wagner Vallecillo; y el Fiscal General, Pablo Emilio Reyes.

El ministro de Comunicaciones, José Argueta, comentó que la reunión sucedió en horas de la noche del martes tratando temas claves que fueron definidas.

Manifestó que los temas abordados como reformas al Código Penal para la lucha contra el crimen organizado, enfatizando la lucha contra la extorsión, endurecer las penas en casos de feminicidios, revisión de medidas reguladoras de la libertad para evitar abusos.

Añadió que también se abordó la implementación de grilletes electrónicos, reactivación de la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal, fortalecimiento de la seguridad jurídica en tema de propiedad privada para enfrentar el delito de usurpación y brindar certeza a las inversiones.

En el caso de la revisión de las medidas reguladoras, Argueta indicó que se debe hacer una revisión exhaustiva de cada caso tomando en cuenta los elementos geográficos y el delito para descongestionar el sistema penitenciario.

“Estamos claros que el delito de extorsión es uno de los flagelos que afecta a las familias y al sector productivo; en el plan de gobierno estaba claro la lucha frontal”, dijo Argueta. AG