Consejeros Hall y Ochoa no se han pronunciado sobre participación de ASJ y CNA como observadores

Tegucigalpa – La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López dijo este martes que sus compañeros del pleno, Ana Paola Hall y Marlon Ochoa no se han pronunciado sobre la participación de las organizaciones no gubernamentales, Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), como observadores de los comicios generales. Asimismo informó que ya están listos los informes técnicos para la adjudicación del TREP.

– Para el viernes se conocerá a la empresa ganadora del TREP, indica la consejera presidenta del CNE.

“Ahora mismo no se ha pronunciado ninguno de los consejeros, en mi criterio, constituyen entidades que tienen la facilidad para hacerlo, los reglamentos previos siempre han dicho que es a través de organización de sociedad civil y que aglutinan observadores que son ciudadanos”, indicó.

Para la consejera López, debido a que el proceso de acreditación de organizaciones observadoras nacionales es complejo, estas instituciones ya deberían estar listas, por lo que agregó que ella está lista para que se realice desde ya, por eso lo coloqué en agenda desde hace varias semanas”.

López detalló que, un equipo técnico del CNE se desplaza en la actualidad a nivel nacional a fin de conocer las instalaciones donde se instalan las Juntas Receptoras de Votos (JRV) para que los hondureños habilitados puedan ejercer el sufragio.

Asimismo, que ya están listos los informes técnicos para la adjudicación del sistema de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). “Ya se encuentran trasladados al pleno, no solo los informes técnicos del TREP si no también de auditoria, ya se hizo una adjudicación de los de RFID (Identificación por Radiofrecuencia), que era unos términos de referencia para una consultoría y próximamente nos entregan los de biometría”, detalló. Según indicó, para el viernes se conocerá a la empresa ganadora del TREP.

La presidenta del CNE confirmó que, tienen varias denuncias de aspirantes a cargos de elección popular que han iniciado sus campañas electorales antes del plazo establecido por la ley electoral, contra el Partido Liberal y el Partido Nacional.

No obstante, López dijo estas se trata de juramentaciones departamentales y municipales, actividades que la funcionaria electoral dijo se tienen que realizar, además del uso de medios de comunicación estatales. VC