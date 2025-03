Consejeros del CNE y jefe de FFAA serán incluidos en lista de EEUU de actores que socavaron la democracia, vaticina presidente del Codeh

Tegucigalpa – El presidente del Comite para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), Hugo Maldonado, vaticinó que los consejeros del Consejo Nacional Electoral y el jefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, serán incluidos en la lista de Estados Unidos de actores que socavaron la democracia.

“Roosevelt Hernández y los tres consejeros serán próximos a ser instalados en la lista por socavar la democracia en el país”, declaró Maldonado.

Manifestó que los tres consejeros del CNE y el jefe castrense son los responsables del impasse ocurrido en las elecciones primarias por el retraso en la falta de urna en los centros de votación.

Maldonado mencionó que en horas de la noche del domingo, personas llegaron al centro de acopio del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) con las urnas.

Lamentó que estas personas no fueran retenidas para que fueran investigadas ya que cometieron in flagrancia delitos electorales por no entregar las urnas.

Las fuerzas armadas deberían por honor pedirle perdón al pueblo hondureño, exigió.

El presidente del Codeh cuestionó de cómo será el proceso de elecciones generales de noviembre si estará implicados los consejeros del CNE y el jefe castrense.

Asimismo, se preguntó de la capacidad que tendrá el Ministerio Público de llevar ante la justicia a estos cuatro personajes.

“En este país sabemos quiénes son los responsables, si el Ministerio Público no acta es porque forma parte del secuestro de institucionalidad de la justicia de parte de los tres poderes del Estado”, puntualizó.

Por otro lado, indicó que si la intención de retrasar la entrega de materiales electorales en los centros de votación era para favorecer a la ministra de Defensa, Rixi Moncada, consideró que ella no lo necesitaba.

Tildó que el episodio ocurrido el domingo ha causado que Honduras sea el hazmerreír de la comunidad internacional. AG