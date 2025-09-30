Consejeros del CNE a reunión en medio de tensión por operativos irregulares

Tegucigalpa – La consejera Cossette López confirmó esta tarde que el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) fue convocado este día en medio denuncias de operativos irregulares en las instalaciones del ente electoral por parte de fuerzas militares, sin coordinación, ni autorización de las máximas autoridades del organismo electoral.

(Leer) Consejera Cossette López denuncia ocupación irregular del CNE por fuerzas de seguridad

Previamente, la consejera López expresó su profunda preocupación por la presencia y actuaciones irregulares de fuerzas policiales y militares, lo que ha generado un clima de incertidumbre y afectación al normal desenvolvimiento de sus labores.

López dijo que los grupos de seguridad desplegados no proporcionan información ni siquiera a la seguridad interna del CNE. Funcionarios del organismo consideran que la falta de transparencia en estos operativos contradice los protocolos básicos de seguridad, ya que no se han presentado informes sobre las amenazas que justifican tales medidas.

Más tarde, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, general Roosevelt Hernández, confirmó la presencia militar en todas las oficinas del órgano electoral y dijo que los mismos por aspectos de seguridad. “Se ha determinado dejar un binomio (recurso humano conformado por un guía canino más un can) en cada una de las instalaciones, que no están visita”, indicó. VC