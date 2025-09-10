Consejero Ochoa insiste en que reglamento de observación electoral debe aprobarse por unanimidad y no por mayoría

Tegucigalpa- El consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, defendió este miércoles que el reglamento de observación electoral, así como las decisiones vinculadas a la acreditación de organismos nacionales e internacionales, deben aprobarse por unanimidad y no por mayoría de votos, como lo establece la Ley Electoral.

“Sobre el tema de observación quiero hacer un llamado a quienes han intentado presionar a este Consejo Nacional Electoral y reiterarles que el proceso electoral lo dirige el pleno del Consejo, no los medios de comunicación, no las organizaciones de sociedad civil. Nosotros tenemos autonomía e independencia”, expresó Ochoa.

El consejero aseguró que la autorización para que una organización realice observación electoral es una facultad del CNE contemplada en el artículo 21 de la ley, pero subrayó que, aunque no se trata de una obligación legal, su propuesta de unanimidad busca garantizar “estabilidad, unidad y certidumbre” en el proceso.

Lo que yo he planteado en el tema de observación electoral es que agotemos todas las discusiones internas para garantizar que la decisión de qué organizaciones van a realizar observación electoral, y para la aprobación del reglamento, se realicen por unanimidad. “Es cierto que no es una exigencia legal, pero sí una exigencia de la ciudadanía y del pueblo que nosotros garanticemos elecciones transparentes”, afirmó.

Ochoa también rechazó los señalamientos de que el CNE podría enfrentar responsabilidades penales o administrativas si niega acreditación a determinados organismos. “No es cierto que vamos a tener consecuencias. Es facultativo y potestativo del Consejo autorizar la observación electoral”, sostuvo.

Finalmente, explicó que la discusión sobre el reglamento aún no se ha concretado porque el pleno del CNE no llegó a ese punto en la última sesión. “En las elecciones primarias algunas organizaciones se aprobaron por mayoría de votos, por no agotar la discusión de manera correcta. Por eso pienso que esta decisión debe votarse por unanimidad, así como todas las demás de aquí hasta las elecciones generales”, concluyó.LB