Consejero Ochoa insiste: “El TREP ya no es confiable para el pueblo hondureño”

Tegucigalpa – A unas pocas horas para el inicio de las elecciones generales en Honduras, el consejero del CNE, Marlon Ochoa, reafirmó que “el TREP ya no es confiable para el pueblo hondureño”.

En la misma línea de la presidenciable oficialista, Rixi Moncada, quien este sábado volvió a decir que sólo aceptará los resultados con las más de 20 mil actas, Ochoa agregó que “lo legal es el escrutinio general, cuyos efectos sí son vinculantes, éste se realiza con el 100% de las actas”.

El integrante del pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), explicó que “la lectura de los audios autenticados por el Ministerio Público y los informes de auditoría en el pleno no deberían molestar a la consejera Cossette López, cuando revelan un plan para alterar la voluntad popular este domingo 30 de Noviembre a través del TREP”.

Informo al pueblo hondureño que a 12 horas del inicio de la votación, por mayoría el bipartidismo resolvió abrir la puerta para que el TREP pueda sumar actas infladas: eliminaron la validación (cruce) entre el número de votantes que constan en el acta de cierre y el número de… — Marlon (@MarlonOchoaHN) November 30, 2025

Igualmente, expuso que “informo al pueblo hondureño que a 12 horas del inicio de la votación, por mayoría el bipartidismo resolvió abrir la puerta para que el TREP pueda sumar actas infladas: eliminaron la validación (cruce) entre el número de votantes que constan en el acta de cierre y el número de electores registrados en el dispositivo biométrico”.

Explicó que su voto fue en contra de esta resolución y a favor de cruzar para validar y dar certeza a los resultados. “Llamo a la ciudadanía a vigilar personalmente los escrutinios, que son públicos, y a exigir el uso del lector biométrico que es Ley de la República”, dijo.

Así respondió Ochoa luego que su homóloga Cossette López denunciara agresiones del primero durante una sesión de pleno.

López señaló que el consejero Ochoa realiza acusaciones difamatorias hacia ella y le pide a la presidenta Ana Paola Hall más tiempo para continuar atacándola y faltarle el respeto. JS