Consejero Ochoa confirma que se aperturan 16 nuevos centros de votación para las elecciones generales

Tegucigalpa – El integrante del pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, comunicó este lunes que se han abierto 16 nuevos centros de votación para las elecciones generales del 30 de noviembre.

En declaraciones brindadas a periodistas, el consejero del CNE informó que se desplegó más de 30 brigadas a nivel nacional para levantar el estado de los centros de votación, averiguar sobre ubicaciones de lugares poblados y atender solicitudes de apertura de nuevos centros de votación.

Añadió que se procedió a realizar la actualización de la cartografía en base al decreto 59-2025.

“Hemos corregido 394 nombres de centros de votación y hemos abierto 16 nuevos centros distribuidos en los municipios de San Juan Flores en Francisco Morazán, Marcovia en Choluteca, Jocón en Yoro, Copán Ruinas y Florida”, dijo Ochoa.

También confirmó que se reubicaron 49 lugares poblados en los 16 nuevos centros de votación y que serán reflejados en el censo electoral que será publicado el 30 de septiembre.

Igualmente, reveló la decisión de reubicar 27 centros de votación, siete de manera permanente y 20 temporales debido a que unas escuelas no tenían las condiciones disponibles para servir como centro.

Por otra parte, Ochoa contó que han recibido ofertas para la impresión de las papeletas electorales, documentos esenciales y otros. AG