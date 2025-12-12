spot_img
Política

(Video) Consejero del CNE, Marlon Ochoa, admite ante misiones internacionales la derrota de Libre

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa- El consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, reconoció públicamente ante misiones internacionales que el partido Libertad y Refundación (Libre) no resultó favorecido en las urnas, confirmando que la dirigencia ya aceptó que los resultados no les son favorables.

-Ochoa reconoce que los votos “no les favorecen”

“Todos saben a qué partido político pertenezco y nosotros, en ese proceso, ya no tenemos ningún interés. Ese partido político ya aceptó unos resultados y esos resultados no le favorecen”, expresó Ochoa, marcando distancia institucional respecto a su afiliación partidaria.

Los datos oficiales del CNE sitúan al partido Libre en el tercer lugar, con 19.29% de los votos escrutados. Días atrás, el propio coordinador del partido Manuel Zelaya reconoció la derrota y señaló al candidato Liberal Salvador Nasralla como virtual ganador, pese a que aún no existe una declaratoria oficial por parte del órgano electoral.

Mientras tanto, la candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, continúa calificando el proceso como un “golpe electoral”, negándose a reconocer los resultados preliminares y manteniendo su postura de desconocimiento frente a la tendencia que desfavorece a su partido.

El reconocimiento de Ochoa ante misiones internacionales contrasta con la narrativa de Moncada y profundiza las tensiones internas dentro de Libre, que enfrenta uno de sus momentos más críticos tras las elecciones.LB

