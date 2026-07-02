Consejero del CNE advierte que hay riesgo de cancelar personería jurídica a algunos partidos políticos

Tegucigalpa – El consejero interino del Consejo Nacional Electoral (CNE), Eduardo Fuentes, advirtió este miércoles que hay ciertos partidos políticos que están en riesgo de cancelarles la personería jurídica por no participar en el proceso electoral del 2025.

Fuentes manifestó que estos partidos políticos no cumplieron con los requisitos mínimos de inscribir sus nóminas en el pasado proceso electoral.

“En el proceso electoral del 2025 hubo varios partidos políticos que no lograron los requisitos mínimos de la nómina y, lo que indica la ley se debe eliminar su personería jurídica”, dijo el consejero.

Aunque esclareció que a estos partidos políticos se les debe de notificar, ellos deben exponer sus razones de incumplimiento y, luego el CNE emitirá una resolución.

El consejero recordó que ya ocurrió esta situación en el 22, en la que la Unificación Democrática (UD), Va Movimiento Solidario (Vamos) y otros.

Por otro lado, confirmó que ha sido notificado de la intención de algunos ciudadanos de inscribir nuevos partidos políticos para el proceso electoral del 2029.

Comentó que el CNE debe emitir los formularios si se formalizan las solicitudes para que puedan seguir los procesos de inscripción y recibir la personería jurídica. AG