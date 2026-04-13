Consejeras remiten informe al CN con elementos de prueba en contra de Marlon Ochoa

Tegucigalpa – Las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall y Cossette López-Osorio, remitieron documentos e informes a la Comisión de Juicio Político que se sigue contra el consejero Marlon Ochoa en el Congreso Nacional de la República.

La documentación remitida constituye elementos de prueba sobre la presunta conducta antidemocrática del consejero Ochoa, señaló el CNE en un comunicado.

La entrega de documentación se realizó a solicitud de la Comisión y se encuentra en los archivos oficiales del CNE, se informó.

La documentación está relacionada con posibles vulneraciones al proceso electoral tanto en las elecciones primarias como en las elecciones generales.

Los documentos e informes remitidos detallan aspectos considerados irregulares que, según las consejeras, comprometen la transparencia y legalidad de los procesos electorales señalados, subraya el escrito.

Las consejeras manifestaron su disposición de comparecer en el momento oportuno ante una comisión del Congreso Nacional, con el objetivo de contribuir al esclarecimiento de los hechos y exponer la verdad sobre los ataques sistemáticos contra el sistema electoral para evitar la declaratoria de elecciones y la alternancia en el poder.

El pueblo hondureño merece conocer lo que sucedió, para que esos hechos no se repitan, subraya el comunicado del CNE. (RO)