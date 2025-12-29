Consejeras denuncian dilatorias para impedir declaratoria y forzar repetición de elecciones

Tegucigalpa – Las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall y Cossete López denunciaron este lunes 29.12.2025. que persisten las dilatorias para impedir la declaratoria de elecciones y forzar la repetición de elecciones.

– “Ante los ataques constantes y sin precedentes: ¡Confirmo que continuaremos defendiendo el proceso electoral, parte fundamental del sistema democrático de nuestra Honduras!”, expresó la presidenta del CNE.

A través de un escrito difundido a los medios de comunicación, las consejeras aseguran que los últimos hechos que rondan la declaratoria de elecciones no son aislados. “Constituyen un patrón de conducta sistemático y coordinado orientado a impedir la emisión de la declaratoria electoral y forzar la repetición de elecciones generales 2025”, coinciden Hall y López.

Aseveraron que resulta evidente que a un sector político le beneficia este escenario de incertidumbre y desestabilización.

Sin embargo, ambas consejeras reafirmaron que el órgano electoral “no permitirá, bajo ninguna circunstancia que se fracture el orden constitucional ni que se desconozca la voluntad popular expresada en las urnas”.

En el escrito mancomunado, Hall y López explican los inconvenientes “ni fortuitos ni aislados” en el proceso de escrutinio especial, asimismo algunos apuntes sobre la comisión permanente del Congreso Nacional, el rol del Ministerio Público en el contexto de elecciones y la responsabilidad de los partidos políticos.

Del Escrutinio Especial

De la Comisión Permanente del CN:

Del Ministerio Público:

Responsabilidad de partidos políticos:

Finalmente, las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López piden a los partidos políticos, misiones de observación nacionales e internacionales, y al pueblo hondureño, estar vigilantes a cualquier nuevo atentado contra el proceso electoral o para quienes lo dirigen. JS