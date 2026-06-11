Consejeras Hall y López solicitan licencia de un año para vacar de sus cargos

Tegucigalpa – Las consejeras Cossette López y Ana Paola Hall solicitaron este jueves al Congreso Nacional una licencia para vacar de sus cargos en el Consejo Nacional Electoral (CNE) por el período de un año a partir del 1 de julio.

El diputado oficialista Eder Mejía recordó que este poder del Estado aprobó una reforma para que las consejeras del CNE tuvieran la oportunidad de ausentarse de sus cargos por un año.

Indicó que el Congreso Nacional le tocará nombrar a sus sustitutos interinos.

“Ahora le corresponderá a este Congreso Nacional a empezar las acciones de construir los consensos con las diferentes bancadas para aceptar esta licencia y poder nombrar de manera interina a los que estarán ocupando estos cargos”, dijo a periodistas que cubren la fuente legislativa.

Señaló que lo idóneo sería que los sustitutos interinos sean de la lista que remitió la comisión electoral al pleno legislativo alegando que están aptos.

Se ha informado que López será la embajadora de Honduras ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) y Hall en la embajada de España. AG