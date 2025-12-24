Pleno del CNE deniega impugnaciones del nivel presidencial, se abre camino a la declaratoria

Tegucigalpa – El pleno del CNE aprobó por mayoría, este martes, denegar las impugnaciones del nivel presidencial tal y como lo recomendó el informe técnico de la Secretaría del máximo organismo electoral.

La aprobación de las consejeras abre el camino para que en cualquier momento se haga la declaratoria presidencial de las elecciones realizadas el 30 de noviembre del 2025.

La presidenta del CNE, Ana Paola Hall, afirmó que su voto es favorable a la recomendación de la declaratoria de elección del nivel presidencial para salvaguardar el proceso electoral. De igual forma fue acompañada por la consejera Cossette López.

Hall afirmó que la Secretaría del CNE solo brindó una recomendación, misma que se tomó en cuenta y que espera que no sea denunciada por traición a la patria como las amenazó el consejero Ochoa, quién abandonó la reunión rumbo al Ministerio Público para.

Al momento de retirarse el consejero Ochoa interrumpió la transmisión virtual que permitía el conocimiento público de la misma, pero de inmediato las consejeras reanudaron la conexión desde otra plataforma que permitió mantener a los internautas informados.

La consejera presidenta dijo que la decisión de denegar las impugnaciones del nivel presidencial quedaba aprobada por mayoría de votos en el tema de la declaratoria del nivel presidencial.

Se espera que en las próximas horas se de la declaratoria en el nivel presidencial.

Más temprano informábamos

Consejeras Hall y López aprueban que se discuta la declaratoria de elecciones generales

Tegucigalpa – El pleno de consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE), reunidos de forma virtual, aprobó por mayoría esta noche del martes 23 de diciembre que se discuta la declaratoria de elecciones generales.

El voto de las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López, que aparecieron juntan en la sesión virtual, fue a favor y bajo el principio de preservación del acto electoral del 30 de noviembre.

Por su parte, el consejero Marlon Ochoa nuevamente votó en contra, argumentando que no se han contado todos los votos y todavía faltan inconsistencias por corregir.

El punto fue discutido luego que la secretaría general del ente electoral, Thelma Martínez, recomendó, a través de un informe remitido a los consejeros, realizar la declaratoria de elección del nivel presidencial para salvaguardar el proceso electoral.

Previamente, el director electoral del CNE, Eduardo Fuentes, afirmó que ya existen los elementos necesarios para emitir una declaratoria a nivel presidencial luego de que alrededor de 600 actas fueron incorporadas al sistema tras ser aprobadas por el pleno del órgano electoral mediante procesos de verificación visual, por lo que ya se encuentran sumadas a los resultados oficiales.

Por otra parte, el consejero Ochoa anunció que en las próximas horas realizará una denuncia para que el Ministerio Público investigue hechos con apariencia de delitos electorales y delitos conexos en la implementación del TREP, el uso del lector biométrico y escrutinio especial de las elecciones del 30 de noviembre.

Tras una amplia exposición de la denuncia, Ochoa se retiró de la sesión. PD