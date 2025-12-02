Consejeras Hall y López anuncian centro de divulgación para seguir resultados, mientras ASD solventa impasse

Tegucigalpa – Con la ausencia del consejero Marlon Ochoa, las demás integrantes del pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall y Cossette López anunciaron un centro de divulgación público para seguir los resultados electorales en tiempo real, mientras la empresa ASD solventa el problema del sitio web destinado para ese tal fin.

– Ambas reiteraron el compromiso del CNE de respetar de manera transparente y veraz la voluntad popular expresada por la ciudadanía en las urnas.

– Habrá resultados definitivos y legítimos porque el pueblo habló claro en las urnas, afirmó la consejera Hall.

La consejera Cossette López informó que la comparecencia de prensa marca el reinicio de la siguiente etapa de trasladar los datos de los resultados electorales a la población.

“El CNE informa que a partir de la 1.00 de la tarde de este martes, habilitará un acceso público en un ambiente público destinado a los medios de comunicación y un enlace para los partidos políticos en contienda para que puedan seguir en tiempo real el procesamiento de la información estadística y de las actas de las Juntas Receptoras de Votos. Los partidos serán notificados en breves minutos”, describió.

Amplió que se trata de una medida temporal, mientras la empresa ASD solventa la solución técnica lo más pronto posible para que toda la ciudadanía recupere el acceso completo y permanente a los datos estadísticos.

Aclaró que la reanudación de la divulgación del escrutinio de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), se efectuará en los tres niveles electivos.

López explicó que el procesamiento de la información seguirá un orden obedeciendo la reglamentación previamente establecida y en presencia de la observación. En primer lugar, se incorporarán todos los paquetes de actas transmitidas al TREP y que se encuentran pendientes de procesamiento que corresponden a un 20 % del total de actas en el nivel presidencial.

Luego, se reanudará la divulgación, y en segundo lugar se procesarán aquellas actas que pasan por el proceso de contingencia 1 que se refiere a las que no se pudieron transmitir desde los centros de votación el domingo 30.11.2025.

Finalmente, se ejecutará el proceso de contingencias 2, dirigido a procesar en el CNE las actas que no fueron procesadas ni transmitidas desde las JRV.

La consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall.

De su lado, Ana Paola Hall afirmó que las medidas tomadas la divulgación de resultados electorales cumple su propósito informativo, en tanto que el CNE continuará la labor técnica y jurídica para concluir la declaratoria de resultados dentro del plazo establecido por la Ley Electoral.

Enfatizó que el proceso electoral continúa con los mandatos y garantías constitucionales. “Tuvimos una jornada electoral en paz y ello nos debe dar fuerzas para enfrentar estos días, pedimos calma a los actores políticos y mediáticos”, subrayó.

Clamó para que el liderazgo político “debe medirse con prudencia y templanza, Honduras los está viendo candidatos y candidatas. La esperanza sigue intacta, confíen en la institucionalidad institucional, cumpliremos”.

[LEE] Empleados de Libre boicotean conferencia del CNE que marcaría el reinicio de la divulgación de resultados

La consejera Hall lamentó que la comparecencia se ha precedido por la protesta de empleados de Libre en el órgano electoral, los que pretendieron evitar las declaraciones de las consejeras.

“Todos entendemos lo que aquí ha pasado, quiero decir que a pesar de eso, felicito a la prensa por estar aquí y lamento mucho que hayan tenido que pasar por un momento incómodo, pero sepan que estamos firmes, tranquilas, serenas y así nos mantendremos hasta el último día del proceso electoral”, expresó. JS