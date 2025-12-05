Consejera suplente de CNE pide que TREP sea desestimado y se realice el escrutinio especial de conteo de votos

Tegucigalpa – La consejera suplente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Karen Rodríguez encendió nuevamente las alertas sobre el manejo del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), al publicar este 5 de diciembre un mensaje en su cuenta oficial de X en el que denuncia graves inconsistencias y propone medidas urgentes para evitar una crisis electoral.

Resulta novedoso el llamado porque la participación de Rodríguez, en el ente electoral es prácticamente desconocida, pero en su mensaje recordó que el 10 de julio había denunciado una irregularidad en los pliegos de la licitación del TREP, señalando que estos “no cumplían con la ley electoral”. Según afirmó, su advertencia permitió detener aquella anomalía y redirigir el proceso conforme a la normativa.

Sin embargo, hoy asegura que el problema es de mayor magnitud. La consejera suplente informó que “la gran mayoría de las actas transmitidas por el TREP presentan inconsistencias, representando casi 1 millón de votos irregulares”, una cifra que —de confirmarse— impactaría de manera directa en los resultados preliminares difundidos por el organismo electoral.

Rodríguez también señaló que los tres consejeros propietarios del CNE ya manifestaron su inconformidad con la empresa ASD, encargada de operar el TREP durante el proceso.

Ante este escenario, hizo un llamado directo al Pleno del CNE:

“Respetuosamente le pido al Pleno de Consejeros del CNE que el conteo utilizado con el método del TREP sea desestimado y se realice el escrutinio especial de conteo de votos con la totalidad de las actas físicas”, expresó, advirtiendo que solo así se evitaría lo que calificó como una “penosa situación: declarar la nulidad del proceso y repetir el proceso electoral”.

La consejera suplente advirtió además que insistir en un método cuestionado podría “provocar un estado de caos político, social y/o económico para nuestro país”, por lo que urgió a tomar decisiones responsables ante las inconsistencias detectadas.

Hasta el momento, el CNE no ha emitido una postura oficial frente al señalamiento.LB