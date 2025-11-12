Consejera López se manifiesta a favor de propuesta del Cohep con adelanto al transporte de maletas electorales

Tegucigalpa – La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López se manifestó a favor de la propuesta de la empresa privada que en las últimas horas se puso a disposición de realizar el pago anticipado a la empresa transportista adjudicada, exclusivamente para facilitar la ejecución del contrato.

– Aunque aquí quieran invisibilidar las cosas, nos damos cuenta que otros también las ven, señala consejera ante llamado de la OEA.

“Yo me pronuncié a favor de ello, y creo que se podrían integrar algunas formas para que pudiéramos salir”, dijo al recordar que el 20 de noviembre se debe hacer el primer despacho de maletas electorales desde el Distrito Central, por lo que al CNE solo le quedan siete días para solucionar ese tema.

López indicó que las empresas tienen miedo de participar no sólo por el retraso en el pago a la empresa contratada para las elecciones internas, también porque se le ha vulnerado su honorabilidad.

La consejera acredita esta situación “al ambiente creado por una persona en particular que aduce problemas, pero que no ha tenido problemas en señalar a personas, en desacreditar el proceso, a todas las empresas, aseveraciones absolutamente inapropiadas desde una autoridad electoral”.

La funcionaria electoral reafirmó que el cronograma está retrasado por los retrasos causados por el consejero representante de Libertad y Refundación (Libre), Marlon Ochoa. “Así que, que se hagan responsables de lo que hicieron y dejen estar adjudicando responsabilidades a otras personas”, pidió al destacar que en las soluciones deben participar todos.

Referente al llamado de la Organización de Estados Americanos (OEA), lo calificó como responsable y destacó que “aunque aquí quieran invisibilidad las cosas, nos damos cuenta que otros también las ven”.

“Tenemos presencia imparcial y neutral acá, que puede hacer apreciaciones más allá de manifestaciones políticas que haya al interior del país”, expresó. VC