Consejera López rechaza acusaciones de fraude y defiende la transparencia del proceso electoral

Tegucigalpa– La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López rechazó las acusaciones de fraude y defendió la transparencia del proceso electoral.

La consejera aseguró que todas las denuncias de fraude son infundadas y recordó que algunos candidatos históricamente solo aceptan resultados cuando les favorecen.

Aclaró que ni ella ni la consejera (Ana Paola)Hall tienen posibilidad de alterar actas o votos, y que cualquier inconsistencia proviene directamente de las Juntas Receptoras de Votos y no del CNE.

Reconoció fallas técnicas en el sistema TREP, afectado desde su origen por parálisis de más de un mes, pero reafirmó que los datos son consistentes y verificables.

Además, enfatizó que las actas con inconsistencias se revisarán con escrutinio especial, garantizando la transparencia y legalidad del proceso.

Legalidad y transparencia

López aseguró legalidad y transparencia en la revisión de actas.

La consejera explicó que solo se revisarán las actas con inconsistencias insuperables y que no es legal tocar las otras 19,000 actas, garantizando que el proceso respete la ley.

Destacó que el universo de revisión abarca 2,773 actas, correspondientes a aproximadamente 550,000 votantes según el sistema biométrico, distribuidos en distintas zonas del país.

La consejera explicó que se revisarán 2,773 actas con inconsistencias bajo estrictos protocolos de seguridad, con cámaras de videovigilancia en cada mesa y transmisión 24/7 para asegurar que el proceso sea transparente.

Destacó la presencia de observadores internacionales de la OEA y la Unión Europea, así como de sociedad civil hondureña acreditada, y advirtió que cualquier conducta irregular de observadores políticos no será tolerada, recordando que la observación debe ser silenciosa y objetiva.

López aclaró que el CNE no interviene en el conteo , que será realizado por una Junta Especial conformada por todos los partidos políticos , mientras el Consejo se limita a supervisar y garantizar orden, asegurando que se respete la voluntad popular y la legalidad del proceso.

Afirmó que si es posible hará la declaratoria con papel y lápiz , ya que el CNE tiene el 100% de las actas físicas, asegurando que la voluntad del pueblo hondureño se respete sin importar las fallas del sistema TREP. IR