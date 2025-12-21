Consejera López denuncia presiones y rechaza intento de imponer sesión presencial

Tegucigalpa – La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, denunció este sábado presiones, intimidaciones y un intento de imposición por parte del consejero Marlon Ochoa, luego de que se convocara a una sesión de pleno programada para realizarse de forma virtual, modalidad que —según afirmó— se ha utilizado de manera regular y sin inconvenientes.

A través de una publicación en la red social X, López aseguró que Ochoa pretende forzar la realización de una sesión presencial y que, mediante transmisiones y exposiciones públicas, busca amedrentarla tanto a ella como a la consejera Ana Paola Hall para que acudan “por la fuerza” a dicha reunión.

La consejera sostuvo que estas acciones no son aisladas y advirtió sobre una supuesta coordinación entre Ochoa y el Ministerio Público, la cual —según expresó— tendría como objetivo una persecución política, incluyendo la posibilidad de privarlas ilegalmente de la libertad y afectar el desarrollo democrático del país.

López también rechazó la exigencia de que se “ubique” a las consejeras, al considerar que no responde a razones de seguridad, sino a un intento de exposición que podría derivar en detenciones arbitrarias o agresiones por parte de grupos movilizados.

En su pronunciamiento, recordó que en el proceso electoral todos los consejeros del CNE tienen un solo voto, en igualdad de condiciones, y que la función del órgano electoral está claramente establecida por la ley: trasladar resultados, no fabricarlos.

Finalmente, la consejera afirmó que continuará ejerciendo su cargo pese a las presiones y amenazas denunciadas, reiterando que en Honduras las autoridades no se eligen por la fuerza y que la institucionalidad democrática debe prevalecer. (PD)