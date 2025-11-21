Consejera López denuncia escalada e intromisión de las FFAA en labores del CNE

Tegucigalpa – La integrante del pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, reveló este viernes que le quieren colocar un “bozal” para que no sigan denunciando las confrontaciones que ocurre entre el personal de ese ente con las Fuerzas Armadas, quienes mantienen una escalada de intromisión en las labores que se ejecutan y que son propias del organismo electoral.

– “Nos quieren poner un bozal, si nos quieren denunciar es porque estoy hablando en lo que sucede”, declaró López.

“Aquí se nos quieren poner un bozal, llevo una bitácora de las confrontaciones que se dan a diario entre nuestro recurso humano y las Fuerzas Armadas”, detalló a periodistas que cubren la fuente.

En declaraciones brindadas en conferencia de prensa, contó que el jueves de esta semana hubo un enfrentamiento entre el recurso humano del CNE con efectivos de las Fuerzas Armadas por temas de estacionamiento en el centro de logística electoral en el Instituto de Formación Profesional (Infop).

López contó que hay dos empleados del CNE que han sido hospitalizadas porque dejan sus carros afuera de las instalaciones del Infop, y que cuando cruzaban las calles del bulevar Fuerzas Armadas fueron atropelladas.

Denunció que los miembros de las FFAA pueden estacionarse en Infop, mientras que empleados del CNE se les prohíbe el estacionamiento a lo interno de la institución.

“Cuando preguntamos por qué no dejan ingresar al recurso humano, nos responden que son órdenes superiores, pero la persona que está enfrente de ellos es la que da órdenes superiores”, retrató López.

La consejera relató que los militares se entrometen en muchas funciones del CNE como ingresar al área de monitoreo, hacer llamadas inapropiadas, tomar fotografías del recurso humano y presentarse en las unidades de contratación.

Expresó que comprende que los militares sólo están recibiendo y cumpliendo órdenes, pero que nunca saben de quien emanan.

Destacó que los militares en Infop les ayudan con la seguridad dentro de la institución, pero que hay muchas confrontaciones con el personal del ente electoral.

“Si me van a denunciar porque estoy comentando lo que está sucediendo en el torno electoral, lo que quieren es que quede en secreto y yo no tengo nada que ocultar”, advirtió.

Consultada por la intención de la FFAA de querellarla, contestó que no vale la pena su opinión, pero que demuestra la pretensión de embestirla con una campaña de desprestigio con la finalidad de dañar el proceso electoral.

Por otro lado, sobre la presentación de audios del peritaje realizado por expertos que aseguran que es su voz, manifestó que se evidencia el plan del oficialismo que tiene acciones de manipulación planificadas y que hay otras que se harán después de las elecciones.

Asimismo, confirmó que ya llegaron los convoy con las maletas electorales en los departamentos de Colón, Atlántida y Ocotepeque.

Por otro lado, informó que se descarta la implementación de un avión privado porque no se logró conseguir el espacio ya que no había ninguna unidad disponible. AG