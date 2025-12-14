Consejera López anuncia link para seguir en vivo el escrutinio especial

Tegucigalpa – La consejera del CNE, Cossette López anunció esta noche que todo está listo para el escrutinio especial de más de 2 mil 700 actas que decidirán al futuro presidente de Honduras.

A través de su red social X, Cossette López informó que “¡Todo está listo para el Escrutinio Especial!”.

Detalló que más de 170 cámaras estarán transmitiendo en vivo este proceso, para garantizar transparencia total, trazabilidad y control ciudadano.

Finiquitó el mensaje señalando que “el país puede ser testigo: los invitamos a seguir la transmisión y acompañarnos paso a paso, con serenidad y confianza en el procedimiento”.

La transmisión en vivo puede ser seguida por este link: pincha aquí

Este mismo sábado el codirector de Formación Política Electoral del CNE, Bladimir Bastida dijo este sábado que el escrutinio especial de más de 2 mil 700 actas podría durar hasta ocho días.

El codirector de Formación Política Electoral, especificó que el proceso de escrutinio especial podrá ser seguido en tiempo real por el canal de Youtube del CNE, para eso se han instalado 250 cámaras de alta definición en el Centro Logístico Electoral (CLE). JS