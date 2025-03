Consejera López advierte que no importa cuánto intenten frenarla: ¡Habrá declaratoria!

Tegucigalpa – La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, publicó este viernes copias de una solicitud de asignación de personal de delitos electorales y la certificación de la propuesta de solicitar observadores por movimiento, donde el consejero Marlon Ochoa votó en contra.

“El 25 de marzo envié memorándum CP-CNE-687-2025 reiterando la necesidad de presencia de la Unidad Especial de Delitos Electorales en las instalaciones del Centro Logístico Electoral”, indica inicialmente López en un mensaje posteado en su cuenta de la red social X.

La presidenta del CNE también adjunta la constancia de recibo de dicha solicitud, donde la Secretaría General del CNE recibió comunicación de la Unidad Especial de Delitos Electorales indicando que NO contaban con personal suficiente para dicha solicitud.

Un tercer párrafo hace referencia a la certificación 1019-2025, la que hace constar que el 15 de marzo López, en conjunto con la consejera Ana Paola Hall, propusieron observadores por movimiento, “el consejero (Marlon Ochoa) votó en contra, proponiendo la misma iniciativa 10 días después y de igual forma votamos a favor”, detalló la consejera en su mensaje.

El mensaje continúa explicando que “dicha certificación fue acordada por unanimidad de votos, es decir, que los 3 consejeros estamos de acuerdo en lo que dicha certificación contiene”.

En mensaje indica además que “bien dicen que lo que la naturaleza no da, la educación no lo presta. En este caso, lo único realmente bloqueado es la mente de quienes no soportan la verdad. Los vamos a desenmascarar, uno por uno, con hechos, con integridad y con la frente en alto”.

López finaliza su comunicación virtual afirmando, “no importa cuánto intenten frenarnos: ¡Habrá declaratoria! ¡Habrá elecciones! ¡Y habrá democracia!”. VC