Consejera Hall denuncia “secuestro a la institucionalidad”

Tegucigalpa – La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, denunció hoy un “secuestro a la institucionalidad”.

Expuso que miembros de las Juntas Especiales conformadas por los miembros de los partidos políticos, hoy han impedido y restringido que los funcionarios del CNE accedan al Centro de Logístico Especial (CLE)

Según información proporcionada por funcionarios del CNE: muchos miembros de Juntas Especiales que ingresaron a INFOP con el objetivo de hacer escrutinios públicos y que son propuestos por Partidos Políticos y no son empleados del CNE, el día de hoy han impedido y restringido que nuestros funcionarios accedan al CLE, exigiéndoles que se identifiquen y diciéndoles que ellos (los empleados del CNE) se deben a los Partidos e imponiéndose por estar en notable ventaja numérica, escribió la funcionaria.

¿Habrá una mejor descripción de un secuestro a la institucionalidad?, razonó.

A la vista y paciencia de todos y todas nosotras nos encontramos disminuidas en nuestra libertad, nuestros funcionarios no pueden ingresar a realizar sus funciones y el personal enviado para hacer el escrutinio especial (personal de los Partidos Políticos) se niega a hacer su trabajo y avasalla al CNE, acotó la consejera presidenta del CNE.

¿Dónde está la investigación que corresponde? ¿Por qué las autoridades a cargo del orden público y de la seguridad del proceso no informan sobre lo que realmente sucede?, cuestionó Hall.

El proceso electoral y el futuro de Honduras, que es de todos, nos lo están quitando unos pocos y confío en que la comunidad internacional esté atenta y esto se documente, agregó.

Finalmente, hizo un llamado a la reflexión, porque aunque ahora no quieran verlo o aceptarlo: ¡la historia juzgará y será implacable! (RO)