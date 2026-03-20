Consejera Hall arremete contra Marlon Ochoa y lo acusa de dañar la democracia

Tegucigalpa – La consejera del Consejo Nacional Electoral, Ana Paola Hall, lanzó fuertes críticas contra su colega Marlon Ochoa, a quien acusó de actuar con criterios débiles y de intentar obstaculizar procesos electorales.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, Hall cuestionó el cambio de postura de Ochoa previo a la repetición de elecciones en Guanaja, asegurando que su actuación buscaba impedir el desarrollo del proceso.

“Los débiles argumentos del consejero son tan flojos como su criterio”, expresó, al tiempo que lo señaló de intentar distorsionar lo ocurrido en las elecciones de 2025 y evadir responsabilidades.

La consejera también afirmó que las acciones de Ochoa han afectado la institucionalidad democrática, asegurando que sus posturas responden a intereses que, según dijo, pretendieron “robar la democracia”.

En su pronunciamiento, Hall criticó además el rol del consejero dentro del ente electoral, indicando que ha confundido su función al actuar como activista en lugar de cumplir con su responsabilidad como autoridad electoral.

“Esto no es una novela ni un circo, es el órgano electoral”, enfatizó, al referirse al comportamiento que, a su juicio, ha tenido su colega.

Finalmente, lamentó que Ochoa no haya comprendido el impacto de sus decisiones en el sistema democrático y expresó que, con el tiempo, deberá enfrentar las consecuencias de sus actos. LB