Consejera del CNE pide juicio político para quienes atentaron contra la democracia

Tegucigalpa– La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López pidió a través de sus redes sociales juicio político para quienes atentaron contra la democracia del país.

–«105 días sin justicia, 105 días bloqueando que los tribunales den respuesta a mi clamor por justicia, en mi nombre y el de mi niña… Con una mano estrechando mi mano… y con la otra mecen la cuna”, señaló.

Señaló que no se puede favorecer con más impunidad a quienes atentaron contra la democracia e instrumentalizaron la justicia con fines políticos en las elecciones de 2025.

“Sus tibiezas y sus cálculos nos hicieron daño, pero serán cómplices de los que se fueron, y autores directos de la prolongación y recrudecimiento de la crisis democrática que nace de las elecciones del 2025”, señaló.

Agregó que si negocian, se consolidarán como enemigos no tan ocultos de la democracia y de Honduras.

"Yo no me olvido… más de 105 días bloqueando que los tribunales den respuesta a mi clamor por justicia, en mi nombre y el de mi niña… Con una mano estrechando mi mano… y con la otra mecen la cuna", apuntó. IR