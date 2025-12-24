Consejera del CNE denuncia intento de secuestro de datos electorales para frenar la declaratoria de las elecciones 2025

Tegucigalpa – La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, denunció públicamente la noche de este martes lo que calificó como un nuevo intento por bloquear la declaratoria de las elecciones generales de 2025, tras señalar que un consejero del organismo habría incurrido en apología del delito e incitación a acciones contrarias a la Constitución.

A través de un mensaje dirigido a periodistas, López explicó que, ante la gravedad de la situación, la prioridad del CNE es el resguardo del material electoral, la protección de los archivos de datos procesados y la ejecución de los respaldos correspondientes al proceso electoral. En ese contexto, advirtió que un consejero anunció gestiones ante la Fiscalía General de la República para el secuestro de elementos que respaldan los datos del proceso, lo que —según afirmó— constituye un intento directo de impedir que la declaratoria de elecciones se realice en tiempo y forma.

La consejera precisó que durante la sesión, únicamente se sometió a consideración un informe de impugnaciones y no la declaratoria de elecciones, la cual no formó parte de la agenda del día. Detalló además que la consejera Ana Paola Hall votó a favor de la recomendación presentada, solicitando que su posición quedara consignada formalmente, y que el extenso escrito leído por el consejero Marlon Ochoa no guardaba relación con el voto en contra que emitió.

López informó que la sesión fue suspendida luego de que se aprobara por mayoría de votos la recomendación para el nivel electivo presidencial, mediante la cual se denegaron las impugnaciones presentadas en ese nivel. Subrayó que, en las condiciones actuales, no existe ninguna otra entidad con facultad legal para realizar la declaratoria de elecciones más que el propio CNE.

Finalmente, la consejera alertó sobre presiones para forzar “otros escenarios” fuera del marco institucional y llamó a proteger el material electoral y el proceso en curso. “Somos atacadas por cumplirle a Honduras”, afirmó, al tiempo que reiteró que el órgano electoral continuará con su labor pese a los intentos de obstaculización. (PD)