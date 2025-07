Consejera del CNE Paola Hall pone su cargo a disposición

Tegucigalpa – La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall puso su cargo a disposición este miércoles luego de los últimos acontecimientos de boicot a ese ente electoral por parte del representante de Libre, Marlon Ochoa. “Hoy anuncio que estoy poniendo a disposición mi cargo, para que se inicien los procedimientos legales de sustitución que correspondan”, escribió la funcionaria.

– Quórum es obligatorio para sesionar y legalizar proceso electoral: Ana Paola Hall

– Fuertes presiones políticas habría provocado la decisión de Hall este miércoles.

La representante del Partido Liberal en el CNE, explicó su decisión en su red social X a través de un escrito dirigido el pueblo hondureño.

Hall expresó la semana pasada que estaba dispuesta a dar su vida por el proceso electoral, pero algo pasó porque este miércoles cambiaron sus posturas.

La consejera explicó que ha puesto su mayor esfuerzo durante casi seis años por luchar con la convicción de que es posible escribir una nueva página en la historia electoral de nuestro país.

Describió que el CNE nació para eso y en medio de una pandemia y pese a los obstáculos del gobierno anterior, se salió adelante con el proceso más limpio de la historia hondureña.

Arguyó que el objetivo de postularse nuevamente en el CNE era para superar la excelencia de la última elección y a eso ha dedicado todo su esfuerzo.

Muchos no se sienten sorprendidos por la decisión de Ana Paola Hall.

Expuso que con los últimos acontecimientos se ha polarizado aún más la sociedad hondureña y se ha fracturado el CNE. “Ese CNE que era fuerte en 2021, hoy día a día pierde la batalla por ganar confianza y credibilidad”, señaló.

En su retahíla de argumentos, Hall mostró que las decisiones que muchos consideran que son la solución a esta crisis, pasan por actos viciados de ilegalidad que ella no puede cometer.

“Vulnerar el quórum que la ley electoral establece no sólo puede implicar consecuencias penales, sino que no resuelve absolutamente nada: todas las decisiones que ahí se pudieran adoptar son nulas, todos los que participen de ellas tienen responsabilidad ¿Vamos a poner en esta situación a nuestros funcionarios? No estoy dispuesta. ¿Acaso es sostenible seguir pensando que un 2 a 0 durante más de cuatro meses es la salida?”, comunicó.

Caviló que pese a todo lo anterior, se llegara al día D. “¿Quién va a creer en las elecciones y sus resultados? Estoy segura que tomar el ‘camino fácil’ del quebranto a la ley, solo nos lleva a un escenario donde no habría proceso electoral o, de haberlo, implicaría la confrontación de nuestro pueblo”.

Puntualizó afirmando que “no podría ver a los ojos a mis hijos sabiendo que hay sangre en mis manos. Elijo vivir con la frente en alto y la conciencia en paz. He hecho lo humanamente posible y he guardado silencio ante constantes actos de irrespeto y presión pública de lado y lado. Elijo no traspasar el límite de los principios y valores que me inculcó mi familia”.

La puesta a disposición del cargo por parte de Ana Paola Hall agrega otro agravante a la crisis que atraviesa el CNE a menos de cinco meses para las elecciones generales. JS