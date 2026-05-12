Consejera Cossette López se reúne con la Comisión Electoral del Congreso Nacional

Tegucigalpa– La consejera del Consejo Nacional Electoral, Cossette López, llegó este martes a una reunión con la comisión especial de elecciones del Congreso Nacional.

La comisión, presidida por el diputado Antonio Rivera Callejas, es la encargada de presentar ante el pleno legislativo la nómina de aspirantes a concejales del CNE y magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

Se informó desde el Congreso que también esperan la llegada de la consejera presidenta de este ente electoral, Ana Paola Hall, sin embargo, todavía no se ha confirmado su presencia.

Según trascendió desde el Congreso Nacional, el encuentro tendría como objetivo escuchar las opiniones de las consejeras y darles a conocer anticipadamente los 18 perfiles que serían sometidos a discusión en el Legislativo.

Por los momentos, la presencia de la funcionaria responde únicamente a reuniones de trabajo con la comisión multipartidaria encargada del proceso de selección electoral. AD